Ihr Mantra des Tages für Montag: 3. Juni 2024

Die Woche fängt toll an. Glücksplanet Jupiter trifft sich mit Pluto und das verspricht Erfolg auf allen Lebensebenen. Job, Liebe, Gesundheit – es läuft! Merkur und Neptun geben uns dazu so was wie den sechsten Sinn. Es ist, als würde uns jemand zuflüstern, was passiert, und wir hören auf dieses Flüstern. Gut möglich, dass uns andere deswegen für verrückt halten und mit uns über Magie und Zauber diskutieren. Darauf lassen wir uns nicht ein. Wir wissen, dass es mehr gibt zwischen Himmel und Erde. Mond und Pluto ignorieren wir, Angst? Nein! Die lassen wir nicht zu.

