Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 3. bis 9. Juni 2024

"Ich lasse mich auf die Kräfte des Mondes ein und nutze sie für mich"

Die erste Juniwoche hat es in sich! Da kommt was auf uns zu – Gutes wie Schwieriges. Doch Jupiter geht von Montag bis Mittwoch verschiedene Verbindungen ein, die einen tollen Wochenstart versprechen. Sein Treffen mit Pluto am Montag kann uns auf der Karriereleiter ein Treppchen höherklettern lassen. Unser Fleiß und unser Engagement werden endlich belohnt. Dazu verbindet sich Merkur mit Neptun und damit haben wir unsere Antennen ausgefahren. Wir sind fast schon ein bisschen hellsichtig und wissen oft schon vor den anderen, was passiert. Da Merkur aber nun auch in den Zwillingen verweilt, müssen wir uns auf die eine oder andere unnötige und nervenaufreibende Diskussion einstellen.

Am Dienstag helfen dann Merkur und Pluto dabei, dass wir Antworten auf unsere Fragen kriegen. Das gefällt uns nicht immer, aber wir akzeptieren die Wahrheit. Merkur und Jupiter fordern uns außerdem dazu auf, unbedingt den Lottoschein auszufüllen. Es könnte endlich mal klappen. Sonne und Venus flüstern uns zu, wie wundervoll wir sind. Wir hören es und fühlen uns pudelwohl. Toll!

Der Rest der Woche sollte ganz gut laufen, aber dann kommt der Samstag und mit ihm Venus, die im Quadrat zu Saturn steht. Was gestern noch die große Liebe war, wird heute infrage gestellt. Eine leise, fiese Stimme in unserem Kopf flüstert uns zu, dass wir uns vielleicht zu früh zufrieden gegeben haben. Darauf sollten wir lieber nicht hören.

Bevor wir den dritten Schritt vor dem ersten machen, behalten wir unsere Gedanken erst einmal für uns und warten den Sonntag ab. Powerplanet Mars steht im Stier und dann wird abgewogen, überlegt und wir kommen zur Vernunft. Allerdings wirken auch Sonne und Saturn und setzen uns unter Druck. Erzwungene Entscheidungen sind meistens falsch!

