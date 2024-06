Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 9. Juni 2024

Nun steht Mars im Stier und das hilft, die gestrigen negativen Energien richtig einzuschätzen. Dieser Mars kann uns vor unüberlegten Schritten retten und dafür sind wir ihm dankbar. Durch das Quadrat von Sonne und Saturn setzen wir uns selbst unter Druck. Wir haben nicht geschafft, was wir uns vorgenommen haben, und flippen aus. Da sind aber dann Mond und Uranus zur Stelle und flüstern uns zu, dass morgen noch Zeit ist. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Wir gehen mit Mond und Neptun früh schlafen und träumen uns davon in fremde Welten.

