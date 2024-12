Ihr Mantra des Tages für Montag: 30. Dezember 2024

Das Mantra

„Ich genieße meine Träume aber verliere mich nicht darin!“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Wir starten in die letzten zwei Tage von 2024 mit einem starken Neumond im Steinbock. Jetzt ist es wirklich wichtig, dass wir die transformative Energie dieser Mondphase weise nutzen. Das heißt, dass wir uns für 2025 klare Ziele setzen und alles tun, was in unserer Macht steht, damit wir das Leben leben dürfen, das wir uns wünschen. Es bringt nichts, von der Million zu träumen, wenn wir dabei vergessen, auf unsere Gesundheit zu achten. Und während wir vom unerreichbaren Moviestar träumen, versäumen wir die Liebe, die quasi vor uns steht. Darum lassen wir unrealistische Träume los und öffnen Augen und Herz für unser neues Glück.