Zweiter Neumond am 30.12.2024: So besonders führt uns der Schwarzmond ins Jahr 2025!

Mit dem Neumond im konsequenten Steinbock gelingt es besonders gut, lästige Gewohnheiten und Glaubenssätze, die uns nicht guttun, zu durchbrechen und es im nächsten Jahr einmal anders zu machen. Lassen Sie los, was Ihnen nicht dienlich ist und umgeben Sie sich auch nicht länger mit Menschen, die Sie zurückhalten oder negativ beeinflussen wollen.

Mit dieser Mondphase ist es an der Zeit, innezuhalten und darüber nachzudenken, wie sich Ihr Leben 2024 verändert hat und auch welche Veränderungen seit dem letzten Steinbock-Neumond am 11. Januar 2024 stattgefunden haben. Es lohnt sich auch zu überprüfen, welche Jahresvorsätze Sie eingehalten haben und welche Vorhaben Sie vielleicht noch einmal mit in das neue Jahr nehmen möchten

Am Neumond-Tag sollten Sie sich die Zeit nehmen, um einmal bewusst in sich hineinzuhorchen und mögliche Wünsche, Ängste und Gedanken tiefer zu ergründen. Das ermöglicht neue Klarheit und Sie können erkennen, was Sie sich vom Leben wirklich wünschen oder beispielsweise herausfinden, welche beruflichen oder privaten Veränderungen Sie anstreben möchten.

Auch mit einem Neumond-Ritual lassen sich die Neumond-Kräfte noch besser nutzen. Halten Sie alle Erkenntnisse am besten schriftlich fest, um Sie auch während des neuen Mondzyklus immer vor Augen zu haben und manifestieren Sie ihre Wünsche. Die Kraft des Mondes wird Ihnen helfen.

Auch Pluto im Wassermann stellt ein wichtiges astrologisches Ereignis dar - sogar für die nächsten 20 Jahre! Alles Weitere verraten wir im Video.