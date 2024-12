Ihr Mantra des Tages für Dienstag: 31. Dezember 2024

Das Mantra

„Ich akzeptiere, wer ich bin und was ich habe!“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Nun ist der letzte Tag im Jahr 2024 da und wir bereiten uns auf die Silvesternacht vor. Das soll jeder so machen dürfen, wie er will. Die einen brauchen ein rauschendes Fest, um 2025 zu begrüßen. Wiederum andere wollen nur zu zweit mit einem Glas Champagner anstoßen. Es ist aber auch völlig in Ordnung, wenn wir ganz allein – vielleicht mit einem verängstigten Haustier, das unseren Schutz und unsere Anwesenheit braucht – daheim sind und die ersten Stunden vom neuen Jahr in Dankbarkeit und Liebe für uns selbst verbringen. Alles ist richtig, sofern wir das tun, wonach uns ist. Hauptsache dabei ist, dass wir ohne Groll und Angst in die Zukunft blicken.