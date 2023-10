Ihr Mantra des Tages für Montag: 30. Oktober 2023

Die neue Woche beginnt mit dem Mond-Sextil-Neptun recht gefühlvoll. Wir sind viel sensibler als sonst und auch ein wenig nah am Wasser gebaut. Na und? Dann fließen halt mal Tränen. Das reinigt innerlich und durch Pluto und den Mond kann das auch richtig heilsam sein. Vieles, das sich in uns aufgestaut hat, können wir nun loslassen und das erleichtert einfach. Egal, was andere denken, wenn wir weinend am Schreibtisch sitzen. Sowas kommt eben vor. Abends fangen wir mit dem Mond-Quadrat-Saturn erneut an, zu grübeln. Wir gehen einfach früh schlafen und vertreiben so die negativen Gedanken.

