Ihr Mantra des Tages für Montag: 5. August 2024

Das Mantra

"Ich bewahre immer die Ruhe!"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Diese Augustwoche startet mit einem interessanten Montag. Zum einen steht Venus nun in der Jungfrau, was zwar die Romantik aus den Beziehungen nimmt, aber sie dafür festigt, sodass wir die Liebe ganz unverschnörkelt und real sehen und annehmen. Gleichzeitig ist Merkur nun bis zum Ende des Monats rückläufig. Das bedeutet immer wieder Stillstand. Wir nutzen diese Zeit sinnvoll, wenn wir uns auf unsere Kreativität und Ideen besinnen, mit der Umsetzung aber noch warten. Mond und Uranus im Quadrat sind dann dafür verantwortlich, wenn uns am Abend alles ein wenig zu viel wird. Es schadet nicht, früh ins Bett zu gehen.