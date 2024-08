Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 5. bis 11. August 2024

"Ich nehme meine Emotionen wahr uns gebe ihnen Raum!"

Die neue Woche beginnt so: ein wenig wie im Stau stehen und im Schritttempo vorankommen. Doch das muss gar nichts Schlechtes sein. Vor allem in Beziehungen kann nun vieles geklärt und gefestigt werden, denn Venus steht ab Montag in der Jungfrau. Das verspricht zwar nicht unbedingt die große Romantik, aber dafür können wir uns erden und das Fundament der Liebe, auf dem wir stehen, weiter ausbauen. Partnerschaften aller Art stehen auf dem Prüfstand und wir finden Wege, wie wir besser miteinander auskommen können.

Dabei hilft auch Merkur, der vom 5. bis zum 28. August rückläufig ist. Er fordert uns auf, mehr nach innen zu gehen und uns mit uns selbst auseinanderzusetzen. Das fällt uns nicht immer so leicht, aber so arbeiten wir an uns und entwickeln uns weiter. Wichtig in der Zeit ist vor allem, dass wir ehrlich zu uns selbst und zu unseren Mitmenschen sind, sodass es keine Missverständnisse gibt.

Das aufregendste Ereignis am Himmel ist diese Woche das Treffen von Sonne und Jupiter im harmonischen Sextil am Mittwoch. Jetzt wird trotz rückläufigem Merkur die Bremse gelöst und wir düsen auf der Überholspur Glück, Erfolg und neuen Chancen in sämtlichen Lebensbereichen entgegen. Wir sind optimistisch und haben keine Angst davor, groß zu träumen, Ziele zu setzen und an der Verwirklichung zu arbeiten.

Am Donnerstag verbindet sich dann Merkur auch noch mit Venus, was ebenfalls ein himmlisches Highlight verspricht. Wir sind sehr kreativ und so finden wir neue, gute und bessere Wege, um uns den Sommer noch etwas leichter zu machen. Zusammengefasst wird es eine Augustwoche aus (ein wenig kopfgesteuerten) Emotionen, intensiver Gespräche und ganz viel positiver Sonnen-Energie.