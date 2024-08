Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 11. August 2024

Das Mantra

"Ich lasse Nähe zu - das tut so gut."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Die Woche endet mit einem recht schönen Sonntag. Durch die lange Mondpause sind wir ausgeruht, weil wir sie richtig genutzt haben. Wir stehen früh auf und reden mit den Menschen, die uns wichtig sind und wo vielleicht nach einem Streit Gesprächsbedarf herrscht. Irgendwie wissen wir, dass alles nicht so schlimm ist und recht einfach geregelt werden kann. Der positive Morgen geht in einen entspannten Tag und einen noch schöneren Abend über. Mond und Venus verbinden sich und damit gehen wir liebevoll und respektvoll miteinander um und beschließen die Woche in Frieden und Harmonie. Herrlich!