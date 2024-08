Ihr Mantra des Tages für Dienstag: 6. August 2024

Das Mantra

"Ich weiß, dass der Klügere nachgibt!"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der Dienstag wird vom Mond und von Merkur getrübt, die in Konjunktion zueinander stehen. Da sagt man schnell ein falsches Wort, ohne, dass man es überhaupt bemerkt. Und dann wundern wir uns, warum jemand böse mit uns ist. So kleine Missverständnisse sollten wir gleich ansprechen und aus der Welt schaffen. Denn alles, was wir in uns hineinfressen oder versuchen, zu verdrängen, wird immer weiter in uns nagen und irgendwann platzt dann alles heraus und wir treten eine Lawine los, die eigentlich nur ein kleiner Schneeball gewesen wäre. Sollte eine Entschuldigung fällig sein, sprechen wir sie mutig und ehrlich aus.