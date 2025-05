Ihr Mantra des Tages für Montag: 5. Mai 2025

Das Mantra

"Ich finde Frieden in der Stille und lasse mit jedem Schritt, den ich gehe, innere Anspannung los."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Die Woche fängt mit Merkur und Jupiter richtig gut an. Ihre Verbindung bedeutet meist Geldsegen in irgendeiner Art und Weise. Es macht Sinn, jetzt zu rechnen, zu tüfteln und kluge Entscheidungen zu treffen, dann haben wir erstmal keine Geldsorgen. Mond und Merkur raten uns, ganz früh damit anzufangen und die guten Energien nicht zu verschlafen. Da auch noch Mond und Jupiter wirken, dürfen wir auf ein Quäntchen (Lotto)Glück hoffen. Nur am Nachmittag werden wir kurz unruhig, wenn sich der Mond mit Uranus im Quadrat trifft. Das geht aber vorbei.