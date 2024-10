Ihr Mantra des Tages für Montag: 7. Oktober 2024

Das Mantra

"Ich gebe nicht auf"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der Start in diese Woche sollte recht ruhig und mit guter Laune einhergehen. Es gibt weder positive noch negative Aspekte zu beachten und so können Sie den Montag recht gechillt angehen. Der zunehmende Mond ist in der Nacht in den Schützen gewechselt, was die Menschen freundlich und hilfsbereit stimmt. Wir dürfen jetzt ruhig um Rat und Hilfe bitten, wenn wir in einer Sache oder bei einer wichtigen Aufgabe nicht weiterkommen. Man wird uns das bestimmt nicht als Schwäche auslegen, sondern ganz im Gegenteil. Man freut sich über unser Vertrauen und ist gerne für uns da. Man sieht ja trotzdem, dass wir uns bemühen und lobt uns.