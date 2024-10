Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 13. Oktober 2024

Das Mantra

"Ich vertraue auf das Gute!"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Wer von einem ruhigen Wochenausklang träumt, kann das abhaken. Merkur (im Skorpion) und Pluto machen uns das Leben schwer. Bei jeder Kleinigkeit könnten wir ausras­ten und wir sind so in unseren Gefühlen gefangen, dass wir einfach nicht rauskommen. Dabei ist der Mond in Verbindung mit Sonne und Jupiter am frühen Morgen noch eine große Hilfe. Er gibt alles, um uns ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Doch dann trifft er auf Venus und Uranus im Quadrat. Da ist Rückzug das einzig Richtige.