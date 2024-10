Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 7. bis 13. Oktober 2024

"Ich bleibe achtsam und bleibe im Einklang mit mir selbst"

Das Universum gönnt uns zunächst einen ruhigen Montag, den wir als angenehme Verschnaufpause nutzen. Der Dienstag startet dann mit Pauken und Trompeten und ganz viel Herzklopfen. Denn Liebesplanet Venus verbindet sich mit dem Powerpaket Mars! Das sind Energien, die einander anziehen wie starke Magnete. Wir können dem eigentlich kaum entkommen und das ist auch gut so. Denn das wird ein richtig toller Liebesdienstag, an dem alles möglich ist. Angefangen vom sich neu Verlieben bis hin zum romantischen Heiratsantrag.

Aber es kommt noch besser: Merkur und Jupiter treffen sich nämlich auch, was sich auf unserem Bankkonto bemerkbar machen sollte. Es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Gehaltserhöhung oder einen Bonus kriegen. Auch eine Erbschaft oder ein Geld-gewinn sind möglich. Wir füllen an diesem Dienstag auf jeden Fall einen Lottoschein aus und verwenden dafür die Glückszahlen aus unserem Horoskop (siehe Horoskopseiten). Leider, leider – so schön die Woche begonnen hat, so stressig wird sie enden.

So wie der stille Montag den fantastischen Dienstag eingeleitet hat, so wird der stille Samstag einen (fast) katastrophalen Sonntag einleiten. Hauptakteur ist dann Merkur. Er wandert in den Skorpion, was Worte wie Peitschenhiebe treffen lässt. Sarkasmus, Lästereien und Lügen sind zu erwarten. Da Merkur sich auch mit Pluto verbindet, neigt man bei all dem zu (oft verletzenden) Übertreibungen. Wir machen Scherze auf Kosten anderer, auch auf Kosten derer, die wir lieben. Also passen wir besser auf, damit wir unsere Liebe nicht aufs Spiel setzen. Kann doch nicht so schwer sein, sich ein bisschen zusammenzureißen.