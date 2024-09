Ihr Mantra des Tages für Samstag: 14. September 2024

Das Mantra

"Ich nutze diesen Tag mit all meiner Energie."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Ja, es ist Samstag, aber wer trotzdem früh aufsteht, nutzt diesen Tag optimal. Denn der Mond verbindet sich bereits ab 5 Uhr morgens mit Uranus, was immer viel positive Ereignisse und Aufregung bringt. Wer weiß, vielleicht treffen wir beim morgendlichen Joggen ja jemand sehr Interessantes. Wenn das Wetter noch schön warm ist, wäre danach ein Tag am See wunderbar entspannend. Mond und Neptun sind dabei. Und wenn es dafür zu kalt ist – einfach ab in die Therme und durchatmen. So entgehen wir den Mond-Pluto-Energien, die uns eifersüchtig und neidisch machen. Nicht schön.