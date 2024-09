Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 9. bis 15. September 2024

"Ich bin selbstsicher und vorbereitet!"

Der Start in die neue Woche wird fast so grandios wie das Ende. Denn beruflich wie privat kann sich nun ganz viel zum Positiven wenden.

Am Montag wandert nämlich Merkur in die Jungfrau und das sollte einen Kickstart in Sachen Beruf bringen. Egal, ob wir auf der Jobsuche sind, auf eine Beförderung warten oder mit der Selbstständigkeit spekulieren – Merkur gibt nun den Startschuss dafür. Es wäre schade, wenn wir diese Chance ungenutzt verstreichen lassen würden. Darum jetzt um Bewerbungen kümmern, Gespräche gut vorbereiten und mit Banken oder vielleicht auch dem Arbeitsamt einen neuen Weg planen.

Am Donnerstag verbindet sich dann Merkur mit Mars, was uns ganz viel Kraft und Durchsetzungsvermögen verleiht. Wir haben keine Angst davor, unsere Meinung zu sagen, weil wir zuvor alle Fakten genau überprüft haben und sicher sind, dass wir auch vor der Masse hinter dem stehen können, was wir glauben und wovon wir überzeugt sind. Und wir können sogar andere mit ins Boot holen.

Der schönste Tag der Woche wird aber definitiv der Sonntag! Denn mit ihm beginnt ein wundervoller Liebesherbst. Das haben wir Venus, Jupiter und auch dem Mond zu verdanken. Diese drei haben mehr Kraft als Amors Pfeil. Ihre Verbindungen sind so stark, dass man der Liebe – in welcher Form auch immer – einfach nicht entkommen kann. Singles dürfen auf eine Beziehung hoffen. Langjährige Paare entdecken einander neu und dürfen sich über Herzklopfen freuen. Aber auch beste Freunde, die uns ein Leben lang begleiten, berühren unsere Herzen. Genauso wie ein treues Haustier, das nie von unserer Seite weicht.

Die Liebe ist die stärkste Macht der Welt und überwindet Zeit und Raum. Feiern wir sie! Feiern wir Venus und Jupiter!