Ihr Mantra des Tages für Samstag: 15. Juni 2024

Wir haben eine schwierige Woche hinter uns und da fällt es uns auch nicht leicht, sich die Dinge schön zu reden. Streit ist passiert. Vielleicht sogar eine Trennung oder eine Abmahnung im Job. Freunde drehen uns den Rücken zu und in der Nachbarschaft herrscht Unfrieden. Mond und Jupiter versprechen zwar schon am frühen Morgen, dass der Samstag gut werden wird. Aber dafür müssen wir auch etwas tun. Dieser Tag eignet sich prima dafür, dass wir die Dinge wieder graderücken. Allerdings gehört da schon eine Portion Mut, Selbstreflektion und Verständnis dazu. Wir stehen auf, richten unsere Krone und retten, was zu retten ist.

