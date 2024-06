Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 10. bis 16. Juni 2024

"Ich denke erst nach und äußere dann meine Meinung!"

Der Juni zeigt sich in dieser Woche nicht gerade von seiner Schokoladenseite. Und so wirklich leichter wird es auch nächste Woche noch nicht. Aber die wenigen Aspekte, die gerade herrschen, sind durchaus machbar und nicht alle schlecht. Vor allem der Mond versucht zwischendurch einiges zu retten.

Nach einem recht ruhigen Wochenstart, lassen es Mars und Pluto am Dienstag so richtig laut werden. Es kracht! Sogar in der harmonischsten Familie knallen Türen und wird gestritten, was das Zeug hält. Manchmal ist so ein Streit ja auch nötig, um einiges loszuwerden, aber nur weil wir am lautesten schreien, haben wir nicht recht. Wir müssen uns die Argumente der anderen anhören und akzeptieren, dass wir mit unserer Meinung vielleicht allein dastehen. Und zwar in allen Lebensbereichen, nicht nur zu Hause.

Das fällt uns richtig schwer und am Mittwoch trifft sich Merkur auch noch im Quadrat mit Saturn und verstärkt unseren Dickschädel noch. Wir wollen und können nicht glauben, dass wir auf dem falschen Dampfer sind – und das kann uns zum Verhängnis werden.

Wenn wir nicht nachgeben und die Dinge friedlich klären, kann die Situation am Freitag eskalieren, wenn Sonne und Merkur aufeinander treffen. Selbst wenn wir jetzt bereit wären, uns zu versöhnen, kriegen unsere Mitmenschen unsere Worte in den falschen Hals. Je klarer und deutlicher wir uns ausdrücken, wir eine Entschuldigung formulieren oder wir unsere Seite eines Streits erklären, umso größer die Chance, dass man versteht, was wir meinen und was uns wichtig ist. Alles in allem wird es eine Woche mit vielen Tiefs und nur wenigen Hochs. Aber wir beißen uns da tapfer und mutig durch! Wie immer.

Klicken Sie sich im Anschluss durch die Galerie zum jeweiligen Mantra für jeden Tag der aktuellen Woche vom 10. bis 16. Juni 2024.