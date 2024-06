Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 16. Juni 2024

Die Sterne wünschen sich für uns Ruhe. Und genau die sollten wir uns auch gönnen. Wir haben in den letzten Tagen vielleicht nicht alles richtig gemacht. Aber zu einem Streit gehören immer noch zwei – oder sogar mehrere Personen. Wenn der Versuch zur Versöhnung fehlgeschlagen ist, müssen wir das eben akzeptieren. Es ist nur wichtig, dass wir uns selbst im Spiegel noch in die Augen sehen können und dass wir wissen: Wir haben alles getan, um den Frieden wiederherzustellen. Mehr können wir nicht tun. Wenn unsere Mitmenschen das nicht sehen wollen und Vergebung ein Fremdwort für sie ist, dann nehmen wir das so an – schweren Herzens.

