Ihr Mantra des Tages für Samstag: 2. November 2024

Das Mantra

"Ich höre auf den Rat von Merkur."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der November nimmt heute mithilfe von Merkur so richtig Fahrt auf. Zum einen wandert der Herrscherplanet der Zwillinge in den abenteuerlustigen Schützen. Das gibt Mut, Kraft und ganz viel Schwung. Dann verbindet sich Merkur auch noch im Trigon mit Powerplanet Mars. Da trifft Klugheit und Finesse auf Energie und Stärke. Ein Einfluss, den wir weise nutzen, und uns so Vorteile in allen Lebensebenen verschaffen können. Und auch das Merkur-Sextil-Pluto ist superhilfreich. Wir nehmen nicht einfach alles hin, sondern hinterfragen die Dinge. Und das ist auch genau richtig so. Wir sind keine Mitläufer!