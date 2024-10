Ihr Mantra des Tages für Freitag: 1. November 2024

Das Mantra

"Ich visualisiere meine Träume und sende sie an das Universum!"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Allerheiligen ist für viele Menschen kein leichter Feiertag. Der schwere Gang ans Grab zu den Menschen, die wir so schmerzlich vermissen, drückt aufs Gemüt. An diesem Neumond-Freitag haben wir aber vielleicht das Glück, eine tiefe Verbindung zu spüren. Liebe geht nie verloren, selbst, wenn der Mensch nicht mehr da ist. Diese Erkenntnis spüren wir fast körperlich wie ein zartes Streicheln oder ein sanfter Kuss. Da sich Merkur auch mit Neptun verbindet, tun wir uns noch leichter, in diese ferne, fremde und ein wenig beängstigende Welt der Verstorbenen einzutauchen. An diesem einen Tag im Jahr öffnet sich ein Fenster und wir finden Trost.