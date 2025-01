Ihr Mantra des Tages für Samstag: 25. Januar 2025

Das Mantra

„Ich nehme mir die Zeit, die ich zum Nachdenken brauche.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Das Mond-Quadrat-Saturn kann uns heute ein wenig ausbremsen. Das heißt, dass wir vielleicht ungeduldig auf eine Zusage vom gestrigen Bewerbungsgespräch warten, man uns aber zappeln lässt. Das heißt nicht, dass es nicht klappt. Man wartet vielleicht einfach nur das Wochenende ab. Also erst einmal ruhig bleiben und positiv denken. Wenn wir uns etwas wirklich wünschen, dann hilft es, wenn wir uns z. B. genau vorstellen, wie wir am neuen Arbeitsplatz Erfolg haben werden. Je detaillierter die Vision ist, umso höher die Chance, dass es genauso eintreffen wird. Darum ziehen wir uns zurück und denken mal nur an uns.