Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 20. bis 26. Januar 2025

Die Woche beginnt mit einer positiven Note: Am Montag steht der Mond im Trigon zu Jupiter und schenkt uns Optimismus und Zuversicht. Wir fühlen uns inspiriert, sehen Chancen und wagen vielleicht sogar einen kleinen Neuanfang.

Am Dienstag zieht der abnehmende Mond in den Skorpion, was die Stimmung etwas intensiver macht. Dieser Tag lädt dazu ein, in die Tiefe zu gehen und sich mit Themen zu beschäftigen, die uns emotional fordern. Es ist eine gute Gelegenheit, Altes loszulassen und Raum für Neues zu schaffen – ein reinigender Prozess, der uns auf den richtigen Weg führen kann und uns die Chance gibt uns auf die zweite Wochenhälfte einzustimmen.

Am Donnerstag wird die Atmosphäre deutlich harmonischer: Der Mond steht im Trigon zu Venus, was unser Herz anspricht. Die perfekte Zeit, um Beziehungen zu stärken und klare Gespräche zu führen. Kreative Projekte und Herzensangelegenheiten profitieren besonders von dieser Energie. Am Freitag begleitet uns der abnehmende Mond im Schützen. Er weckt in uns die Sehnsucht nach Freiheit und Abenteuer. Vielleicht verspüren wir den Wunsch, aus gewohnten Mustern auszubrechen und Neues zu entdecken. Ein idealer Tag, um Pläne für die Zukunft zu schmieden oder einen spontanen Ausflug zu machen.

Das Wochenende beginnt ruhig, doch am Sonntag steht der Mond im Steinbock, was uns erdet und unsere Konzentration auf praktische Angelegenheiten lenkt. Dieser Einfluss lädt dazu ein, sich mit Verantwortlichkeiten auseinanderzusetzen und realistische Ziele zu setzen.