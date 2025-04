Ihr Mantra des Tages für Samstag: 26. April 2025

Das Mantra

„Ich bin bereit für den Neumond und seine kraftvollen Energien.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Heute sorgt Jupiter nochmal für einen recht schönen Samstag und das sollten wir gut nutzen. Wir können uns auf den Neumond vorbereiten und am Abend ein Ritual machen und uns wünschen, dass es keinen neuen Krieg in der Welt geben wird. Aber auch unser eigenes Seelenheil muss beachtet werden. Wir überlegen genau, was uns glücklich macht, und tun alles, um dieses Glück aufrecht zu erhalten. Und Mond und Jupiter unterstützen uns heute dabei. Wir erkennen, dass es gar nicht viel braucht zum großen Glück: einen gesunder Körper, ein Dach über dem Kopf und genug zu essen. Es gibt so viele Menschen, denen das versagt bleibt.