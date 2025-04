Ihr Mantra des Tages für Freitag: 25. April 2025

Das Mantra

„Ich finde meine Mitte und bleibe in Balance.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Dieser Freitag wird ein kleiner Vorgeschmack auf den Sonntag. Venus und Saturn wünschen sich, dass wir unsere Beziehung auf ein starkes Fundament stellen, so kann sie am Sonntag nicht zerstört werden. Die Verbindungen, die der Mond eingeht, sind zum Teil sehr schön, zum Teil aber auch schwierig. Wir stehen spät auf, so verschlafen wir Plutos Einfluss, der nur neue Zweifel bringen will. Eine morgendliche Rundumpflege, etwas Sport am Nachmittag und Zweisamkeit am Abend retten den Tag. Am Vormittag sind wir nicht ganz bei der Sache – da müssen wir uns anstrengen.