Ihr Mantra des Tages für Samstag: 26. Juli 2025

Das Mantra des Tages:

"Inmitten der Stille wächst meine Liebe zur Welt."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Die Woche war aufregend und es ist viel in uns und um uns herum passiert, was wir vielleicht erst einmal verarbeiten müssen. Egal, ob kleine oder große Wunder oder ob negative Ereignisse, heute und morgen können wir uns die Zeit nehmen, um alles Revue passieren zu lassen und uns zu sortieren. Dabei helfen der Mond und Venus ganz besonders mit. Wir spüren große Zuneigung zu allen Lebewesen. Mensch, Tier und Pflanze finden Platz in unserem Herzen und das ist etwas sehr Wunderbares. Dieses warme Gefühl, dass wir Teil eines großen Ganzen sind, lässt uns ein paar Zentimeter über dem Boden schweben. Die Liebe ist so schön!