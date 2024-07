Ihr Mantra des Tages für Samstag: 3. August 2024

Das Mantra

"Ich schaue über den Tellerrand hinaus!"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der Samstag beginnt mit einem Mond-Sextil-Uranus, was ein hohes Tempo vorlegt. Wir haben kaum Zeit, um uns von dem gestrigen Schicksalstag zu erholen. Das ist aber gar nicht so verkehrt, denn Mond und Neptun helfen uns dabei, kreative Lösungen zu finden und uns so den aufgetauchten Problemen tapfer zu stellen. Das ist doch schon mal was, oder? Wir müssen nur am Nachmittag darauf achten, dass wir uns nicht provozieren lassen. Die Mond-Opposition-Pluto schickt uns Menschen auf den Weg, die uns unterdrücken und klein machen wollen. Das lassen wir nicht zu!