Ihr Mantra des Tages für Freitag: 2. August 2024

Das Mantra

"Ich halte auch in schweren Zeiten durch!"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Dieser erste und recht verflixte Freitag im August könnte einiges an Tränen, Streit und unschönen Überraschungen bringen. Venus verbindet sich in einem Quadrat mit Uranus und das kann bedeuten, dass wir jemanden loslassen müssen, der uns nahesteht. Vielleicht trennt sich der Partner, was nicht nur Herzschmerz, sondern auch finanziell nicht einfach wird. Vielleicht verlieren wir einen lieben Menschen, der einer Krankheit erliegt oder einen Kollegen, der den Betrieb wechselt. Mond und Saturn geben uns zum Glück ganz viel Kraft, sodass wir uns mit einem Schicksalsschlag abfinden und das Beste draus machen können.