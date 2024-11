Ihr Mantra des Tages für Samstag: 7. Dezember 2024

Das Mantra

„Meine Freude ist meine kraftvollste Emotion!“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Mit dem Merkur-Quadrat-Saturn könnte der Samstag ganz schön tränenreich und frus­trierend werden. Denn wir neigen dazu, alles Schöne in unserem Leben zu übersehen. Wenn da nicht schon wieder Liebesplanet Venus ums Eck kommen würde. Sie ist in den geselligen Wassermann gewandert und verbindet sich dann mit Pluto. Da glänzen unsere Augen mit den Lichtern am Weihnachtsmarkt um die Wette. Wir flirten, wir strahlen, aber wir sollten aus vorsichtig sein. Venus und Pluto sind auch für eine schnelle Affäre gut, die wir bitter bereuen könnten.