Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 2. bis 8. Dezember 2024

"Ich genieße die Liebe aber lasse mich nicht von ihr blenden!"

Der Dezember beginnt ziemlich turbulent. Da ist nicht nur der (übliche) vorweihnachtliche Stress, auch die Liebe ist in Aufregung.

Schon am Montag verbindet sich Venus mit Uranus und da sprühen die Liebesfunken in alle Richtungen. Da kann unser Herz schnell für jemand entflammen, wir können uns aber auch die Finger verbrennen.

Am Mittwoch verbinden sich dann Merkur und Jupiter und das ist ganz bestimmt ein gutes Jobsignal. Ein kleiner Karrierekick vielleicht, im schlechtesten Fall die Gewissheit, dass der Job im nächsten Jahr auch sicher ist. Allerdings, blickt man auf das Sonne-Saturn-Quadrat, wird uns dieser Job öfter als es uns lieb sein kann bis an unser Limit treiben. Ob uns das auf Dauer nicht überfordert? Wir grübeln noch darüber, da bringt uns Venus schon wieder auf andere Gedanken. Venus verbindet sich mit Neptun und es wird herrlich romantisch. Die Frage ist nur: mit wem? Wollen wir uns jetzt wirklich auf ein Abenteuer einlassen? Wir blicken in den Spiegel, den uns Sonne und Merkur in Konjunktion vorhalten, und es wird uns klar:

Jetzt ist keine Zeit für Liebesaffären, schon gar nicht für die leidenschaftliche, zu der uns eine Pluto-Venus-Konjunktion am Samstag verführen will. Ja, es mag verlockend sein, dem Stress und der Hektik einfach mit einem Glühwein-Flirt zu entfliehen. Wer sich darauf einlässt, hat aber dann vermutlich keinen Blick mehr für das, was Sonne und Jupiter in ihrem Geschenkangebot für uns bereithalten: Inmitten dieser aufregenden Tage zu dem zurückzufinden, was wirklich zählt. Zu tiefen, wahren Gefühlen und zu innerer Zufriedenheit. Schnelle Abenteuer jedoch enden unter diesen Sternen sehr wahrscheinlich mit bitterer Enttäuschung.