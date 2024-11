Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 8. Dezember 2024

Das Mantra

„Ich muss mich meinen Gefühlen nicht machtlos hingeben!“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der wichtigste Aspekt ist heute die Sonne-Opposition-Jupiter. Das heißt: Wir freuen uns über alles Schöne, was uns in dieser Woche widerfahren ist, und wollen uns vom Mond die Laune nicht verderben lassen. Das versucht er nämlich, wenn er sich mit Merkur verbindet und für Missverständnisse sorgt. Dann trifft er sich mit Saturn, was uns auf den Magen, bzw. die gute Laune schlagen kann. Und weil Jupiter da auch noch mitmischt, sehen wir die Dinge schwärzer, als sie sind. Durch den Einfluss der Sonne reagieren wir auch noch stur. Hoffentlich ist Jupiter stärker!