Das große Winterhoroskop 2024: Liebe, Beruf & Gesundheit in der kalten Jahreszeit!

Lange, verschneite Nächte, heiße Getränke, die unsere Hände und unsere Herzen wärmen, und kuschelige Sonntage, die man ganz ohne schlechtes Gewissen gemütlich auf der Couch verbringt. Der Winter hält jedes Jahr so einiges Schönes für uns bereit!

Während er nach meteorologischer Rechnung bereits am 1. Dezember beginnt, ist der astronomische oder auch kalendarisch Winteranfang erst am 21. Dezember. An diesem Tag findet nämlich die sogenannte Wintersonnenwende - die längste Nacht des Jahres - statt. Der Wechsel der Sonne vom Schützen in den Steinbock bestimmt gleichzeitig auch den Wechsel der Jahreszeiten.

Dafür, dass der meteorologische Winter drei Wochen früher beginnt, ist er auch schon am letzten Tag des Februar (also entweder am 28. oder 29.) vorbei. In der astronomischen oder kalendarischen Rechnung wird der Frühlingsbeginn etwas später, auch wieder mit dem Wechsel der Sonne bemessen. Nachdem Sie im Winter neben dem Steinbock auch in den Wassermann und in die Fische einzieht, ist Ihr Wechsel in den Widder der Moment, in dem der Winter offiziell vorbei ist. Am 20.03.2025 endet somit der Winter und mit der Frühlings-Tagundnachtgleiche beginnt ein neues astronomisches Jahr.

Bis dahin liegen einige ereignisreiche Winter-Wochen vor uns! Entdecken Sie in Ihrem großen Winterhoroskop, was die kalte Jahreszeit für Ihr Sternzeichen bereithält! Hier erfahren Sie alle wichtigen Infos in den Bereichen Liebe, Beruf und Gesundheit. Die Astrologin Christine Schoppa hat in die Sterne geschaut und zeigt Ihnen in diesem Horoskop auf, worauf Sie sich in den kommenden Monaten freuen können und welche Herausforderungen Sie jetzt erwarten. Ob leidenschaftliche Romanzen, beruflicher Aufschwung oder wichtige gesundheitliche Erkenntnisse – lassen Sie sich von den astrologischen Einblicken für den Winter vom 21. Dezember 2024 bis zum 20. März 2025 inspirieren.

Klicken Sie sich jetzt bis zu Ihrem Sternzeichen durch, um Ihr Winter-Horoskop 2024 zu lesen.