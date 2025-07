Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 20. Juli 2025

Das Mantra

"Ich verlasse mich auf den Mond und das, was er mit mitteilt."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der Mond geht heute wieder mehrere Verbindungen ein, die uns an diesem Sonntag aber nicht stören wollen, sondern unterstützen. Der Vormittag wird mit Sonne und Mond im Sextil recht harmonisch. Ein gemütliches Frühstück macht gleich gute Laune. Am frühen Nachmittag kann mit Mond und Uranus eine Überraschung auf uns warten. Wir haben damit nicht gerechnet, bleiben aber flexibel. Mond und Saturn helfen dann beim Ordnung schaffen und Mond und Neptun lenken instinktiv unser Tun. Zusammen mit Pluto sorgt der Mond am Abend dafür, dass Lügen aufgedeckt werden. Sehr gut!