Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 21. Januar 2024

Diesen Sonntag streichen wir uns im Kalender ganz dick und rot an. Es ist ein sehr, sehr wichtiger Tag – vielleicht der wichtigste vom ganzen Jahr. Denn Zwergplanet Pluto steht nun im Wassermann. Und Pluto ist zwar klein, aber wahrhaft kein Zwerg! Seine Energien läuten eine neue Ära ein, die uns viel Kraft kosten wird, aber in der wir auch ganz viel dazulernen. Wir müssen uns nun unserer dunklen Seite stellen. Die schwarzen Flecken auf unserem Herzen können aber geheilt werden, indem wir umdenken und alle negativen Gedanken und Gefühle zunächst zu-, aber dann in Liebe lassen. Gehen wir mit Pluto in eine neue, friedliche und rücksichtsvolle Zeit.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche.de