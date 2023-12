Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 24. Dezember 2023

Die Sonne und Saturn im Sextil stärken unseren familiären Zusammenhalt. Wir können das, was wir haben, wieder auf ein starkes Fundament stellen und daran festhalten, uns anlehnen und Unterstützung finden. Morgens wirken noch Mond und Pluto, was die Emotionen nochmal aufwühlen wird. Das ist aber okay. Jedes einzelne Gefühl hat seine Berechtigung und ist damit erlaubt. Bevor dann das Christkind mit einer schönen Überraschung kommt, lösen wir die Bremse und zeigen ehrliche Freude über das, was wir haben. Frohe Weihnachten!

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche.de