Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 18. bis 24. Dezember 2023

"Ich genieße dieses Weihnachtsglück in vollen Zügen."

Das Universum könnte kaum freundlicher gestimmt sein in dieser Weihnachtswoche. Wir wurden in letzter Zeit oft geprüft, aber offensichtlich nicht für zu leicht befunden. Deshalb dürfen wir uns jetzt auf den Lohn unserer Mühe freuen, auf Weihnachten. Die Sterne können den Heiligen Abend in diesem Jahr zu etwas ganz Besonderem machen...

Schon der Start in die Woche ist grandios! Merkur verbindet sich mit Jupiter, was finanziell eine große Hilfe sein kann. Die Sorgen ums Geld werden kleiner, weil (vielleicht ganz unerwartet) von irgendwoher ein Lohn kommt, mit dem wir nicht mehr gerechnet haben.

Am Donnerstag befeuern Venus und Uranus unsere Gefühle. Das kann sehr belebend sein, falls eine Beziehung gerade am Einschlafen war, aber auch nicht ungefährlich, wenn wir uns auf das nächstbeste Abenteuer einlassen.

In diesem Fall sollten wir uns lieber Merkur und Saturn zuwenden, die mehr Pragmatismus und mehr finanzielle Sicherheit in unserem Leben wollen. Statt schnell noch ein teures Geschenk zu kaufen, das gar nicht sein muss, legen wir einen Notgroschen zur Seite.

Wenn die Sonne am Freitag in den Steinbock wechselt, erinnern wir uns gern an früher, wie es gewesen ist, als wir noch Kinder waren, und lassen alte Traditionen aufleben. Die Sonne und Merkur helfen uns auch dabei, dies unseren Lieben zu erklären, die für diese Änderungen vielleicht kein Verständnis haben. Am Samstag ruft Merkur im Schützen in uns verloren geglaubte Träume wach: Eigentlich wollten wir doch viel mehr Gutes tun in unserem Leben.

Am Heiligen Abend verbindet sich die Sonne im glückverheißenden Sextil mit Saturn. Da reichen wir uns unterm Tannenbaum die Hände und spüren: Wir gehören zusammen! Und dieses Gefühl wird unser größtes Weihnachtswunder sein.

