Ihr Mantra des Tages für Samstag: 23. Dezember 2023

Mit Merkur im Schützen haben wir das Gefühl, dass wir ausbrechen möchten. Wir müssen dazu keine Fernreise buchen, sondern nur die Reise zu unseren verlorenen Träumen antreten. Zu Träumen, die uns neue Kraft, neuen Glauben und neue Liebe schenken. Diese Sehnsucht wird von Mond und Uranus noch verstärkt. Mond und Venus halten uns dann einen Spiegel vor und wir sehen uns in diesem Spiegel lächeln, wenn wir uns in Liebe und familiärer Zuneigung geborgen fühlen. Und wir sehen, dass wir beides nicht in der Ferne finden, sondern ganz in unserer Nähe.

