Ihr Mantra des Tages für Freitag: 26. Juli 2024

Das Mantra

"Ich achte immer auch auf die Kleinigkeiten."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der Freitag ist auch nochmal ein Tag wie ein Auftauchen und Luftholen nach einem langen Tauchgang in kalten und gefährlichen Gewässern. Wir lassen den warmen Sommerwind über unser Gesicht streicheln und Merkur in der Jungfrau lässt uns die kleinen Schätze in unserem Leben sehen und festhalten. Die Verbindung von Sonne und Mars stärkt uns den Rücken und lässt Ängste zerfließen wie Erdbeereis in der Sommersonne. Es tut so gut, zu wissen, wer wir sind und was wir können. Das macht stark und Mond und Jupiter lassen uns vor Lebensfreude laut lachen und durch den Abend tanzen.