Ihr persönliches Engeltarot für die Woche vom 21. bis 27. August 2023

In der Woche vom 21. bis 27. August erwarten die Sternzeichen gleich mehrere Ereignisse. Zum einen wird Merkur ab dem 23. August zum wiederholten Male in diesem Jahr rückläufig, zum anderen startet am selben Tag die Saison des Sternzeichens Jungfrau. Nur wenige Tage später, am 27. August, wechselt außerdem Kraftplanet Mars in die Waage. Da tut es gut zu wissen, dass Sie sich auf die Unterstützung von Ihrem Engel der Planeten verlassen können, um mit diesen unterschiedlichen Ereignissen richtig umzugehen.

In unserem aktuellen Engeltarot erfahren Sie schon frühzeitig, welche Kräfte Ihnen in der aktuellen Woche unter die Arme greifen werden. Das ist auch eine gute Ergänzung zu Ihrem Tageshoroskop oder Ihrem Wochenhoroskop. Wir verraten Ihnen jetzt, welcher Engel Ihrem Sternzeichen in der Woche vom 21. bis 27. August 2023 beisteht.