Widder
Stier
Zwillinge
Krebs
Löwe
Jungfrau
Waage
Skorpion
Schütze
Steinbock
Wassermann
Fische
Wöchentliches Horoskop

Das Gesundheitshoroskop vom 18. bis 24. August 2025: Diese Regel entlastet Ihre Augen!

Christine Schoppas Jahresprognose 2023 - Foto: Astrowoche
Christine Schoppa, Astrologin

Lesen Sie jetzt das Horoskop für Ihre Gesundheit für die aktuelle Woche vom 18. bis 24. August 2025!

Video Platzhalter
Video: Glutamat

Dieser Mond tut Ihren Augen gut

Der Löwe-Mond ist der Sonne zugeordnet und Sonne ist das Licht. Somit können Sie in dieser Zeit etwas für Ihre Augen tun.

Das Auge wird in der heutigen Zeit oft durch Bildschirmarbeit und Handys stark beansprucht. Bei intensiver Computerarbeit ist es wichtig, gezielt etwas für die Augengesundheit zu tun. Durch das lange Starren auf den Bildschirm blinzeln wir seltener – dadurch wird die Augenoberfläche nicht ausreichend befeuchtet, was zu trockenen, brennenden oder müden Augen führen kann.

Um dem vorzubeugen, sollte bewusst häufiger geblinzelt und regelmäßig kurze Pausen eingelegt werden – ideal ist die 20-20-20-Regel: Alle 20 Minuten für 20 Sekunden auf etwas in 20 Fuß (ca. 6 Meter) Entfernung schauen. Auch die richtige Beleuchtung spielt eine Rolle: Der Arbeitsplatz sollte blendfrei sein, der Bildschirm nicht zu hell und in einem angenehmen Abstand (etwa 50–70 cm) auf Augenhöhe stehen. Augengymnastik oder sanfte Augenbewegungen zwischendurch fördern die Durchblutung und Entspannung.

Artikelbild und Social Media: Rere_Art151/ AdobeStock

Das Gesundheitshoroskop für Montag, 18. August 2025
