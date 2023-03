Ihr persönliches Engeltarot für die Woche vom 27. März bis 2. April 2023

Die Engel der Planeten bieten Ihnen auch in dieser Woche ihre Hilfe an. Woraus Sie Kraft schöpfen können oder was Ihnen Steine in den Weg legt, erfahren Sie im Engeltarot.

Das aktuelle Engeltarot für Ihr Sternzeichen

Jedes Sternzeichen erhält wöchentlich die Unterstützung eines Engels. In unserem Engeltarot erfahren Sie, welche Kräfte Ihnen in der aktuellen Woche gewährt werden.

Dabei haben alle Sternzeichen Ihren ganz persönlichen Schutzengel. Wir verraten Ihnen jetzt, welcher Engel Ihrem Sternzeichen in der Woche vom 27. März bis 2. April 2023 beisteht.

Was wird die Woche Ihnen bringen? Welche Überraschungen stehen Ihnen bevor? Oder erwarten Sie vielleicht auch ein paar Schwierigkeiten? Ihr Tageshoroskop und Ihr Wochenhoroskop können Klarheit darüber bringen, was Sie an den einzelnen Tagen der Woche morgens, mittags und abends erwartet. Doch wenn Sie wissen möchten, welcher der verschiedenen Engel der Planeten über Sie wachen wird, während die Sterne ihre Energien spielen lassen, dann sollten Sie einen Blick in das Engeltarot für die aktuelle Woche vom 27. März bis 2. April 2023 werfen.

