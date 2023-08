Blauer Mond 2023: Diese magische Wirkung hat der zweite Vollmond im August 2023

Obwohl der blaue Mond in erster Linie ein Phänomen ist, das auf unseren Kalender und die Länge des Mondzyklus zurückzuführen ist, wird dem Ereignis doch auch in der Astrologie eine besondere Bedeutung zugeschrieben. Ein zweiter Vollmond in einem Monat gilt als Vorbote des Glücks. Er kann ein Hinweis auf eine positive Veränderung in Ihrem Leben sein. Diese kann bei den Sternzeichen ganz unterschiedlich aussehen, doch profitieren können alle gleichermaßen von dem blauen Mond. Umso wichtiger ist es natürlich, dass Sie ihn richtig für sich zu nutzen wissen.