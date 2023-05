Ihr persönliches Fitness-Horoskop

Der Vollmond in der Jungfrau macht Lust auf Sport! Aber welcher Fitness-Typ sind Sie eigentlich? Und wann sind Ihre besten Fitness-Tage? Wir verraten es Ihnen...

In dieser Woche ist alles auf Gesundheit ausgerichtet, auf Fitness . Wir fühlen, dass wir etwas für uns tun müssen, dass wir zu lange geschlampt haben und dass wir unseren inneren Schweinehund überwinden sollen. Wie Sie das am besten angehen, lesen Sie im Fitness-Horoskop.

Was Ihnen dabei hilft, ist, dass der Mars in der Jungfrau steht. Er sagt Ihnen, wie Sie Ihre Schwächen überwinden können, was Sie ganz gezielt tun müssen, um die alte Form zu erreichen und um vielleicht auch das eine oder andere Extra-Pfündchen loszuwerden .

Lesen Sie im Fitness-Horoskop, was für ein Fitness-Typ Sie sind, was Ihre Fitness-Stärken und Ihre Schwächen sind, die Sie krank machen. Und wann Ihr bester Tag für Ihre Fitness kommt.

Also: Lesen Sie am besten direkt mal Ihr ganz persönliches Fitness-Horoskop...