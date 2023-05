Ihr persönliches Mars-Horoskop: Mars in der Jungfrau

Sie haben viel gearbeitet, haben viel durchgesetzt und vorbereitet. Jetzt müssen Sie all das, was Sie begonnen haben, was in Ihrem Kopf so herumschwirrt, endlich verwirklichen. Keine Zweifel mehr, keine unnützen Verzögerungen. Jetzt einfach anpacken. Und lassen Sie sich vor allem im Beruf helfen. Auch Menschen, die vollkommen unterschiedlich zu Ihnen arbeiten, die spontaner sind als Sie, nicht so ordentlich, können Sie weiterbringen. Sie sehen alles viel zu ernst, Sie sehen Schwierigkeiten, wo es längst keine mehr gibt. Lassen Sie sich von der allgemein fröhlichen Stimmung anstecken. Besonders privat in der Familie. Sie haben genug herumkritisiert. Jetzt gewinnen Sie die Herzen mit Freundlichkeit und Verständnis.

