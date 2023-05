Ihr persönliches Mars-Horoskop: Mars in der Waage

Ihre große Zeit. Sie fühlen sich so stark und befreit von all den Zwängen, den Behinderungen, den eigenen Stimmungsschwankungen, die Sie bremsten, Ihnen im Weg standen. Nutzen Sie diese Phase zu dem, wozu Sie eigentlich da ist: Verbünden Sie sich mit den Menschen, genießen Sie gemeinsam mit dem Partner, mit der Familie die schönen Seiten des Lebens. Das wird alte Wunden heilen, wird Entfremdung überbrücken, die vielleicht in letzter Zeit eingetreten ist. Ihre Geselligkeit, Ihre Offenheit sind Ihre großen Stärken, mit denen Sie auch im Beruf ungeahnte Erfolge erringen. Wichtig: Sie neigen mit Ihrem Mars oft zu bissiger Aggression, um sich zu verteidigen. Unbedingt vermeiden, könnte vieles, was Sie aufbauen, kaputt machen.

