Ihr Saturnjahr 2014: Sie sind Wassermann oder Löwe

Saturn fesselt Sie im Quadrat, setzt Sie unter Druck. Sie sind ein Wassermann oder ein Löwe, die 2014 diese Belastung stärker spüren werden als in den Jahren zuvor. Aber keine Angst, Saturn behindert Sie nicht, bremst Sie nicht in Ihrer Entfaltung. Im Gegenteil: Er drängt Sie zu Befreiung von Verhaltensweisen, die Sie behindern.

Die Botschaft von Saturn an Sie: Sie leben in der Angst vor der Einsamkeit, ausgeschlossen zu werden, nirgendwo dazuzugehören. Auch nicht geliebt und geachtet zu werden. Gleichzeitig stoßen Sie Menschen oft mit dem Drang von sich weg, besonders großartig zu sein und recht zu haben. Sie müssen Ihren krankhaften Eigensinn überwinden und zu sich selbst finden, zu dem, was Sie sind.

Das Ziel, zu dem Sie Saturn drängt: Sie werden zu Ihrer starken, souveränen Persönlichkeit finden, die in Ihnen schlummert. Sie werden lernen, an sich selbst zu glauben und sich selbst durchzusetzen.

Ihr Glück, das auf Sie wartet: Man wird Sie lieben, man wird Sie bewundern und Ihnen vertrauen. Spätestens wenn Jupiter ab dem 17. Juli aus dem Löwen strahlt, werden Sie (auch der Wassermann) zu einer Persönlichkeit reifen, die in einem starken Selbstbewusstsein ruht. Die sich selbst genügt, keine Anerkennung von außen braucht. Das ebnet Ihnen den Weg zum großen Erfolg, auch zum großen Geld . Sie werden mehr erreichen, als Sie sich heute vorstellen können.

