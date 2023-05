Ihr Saturnjahr 2014: Sie sind Fisch oder Krebs

Saturn unterstützt, fördert Sie in einem energiegeladenen Trigon. Sie sind ein Fisch oder ein Krebs, die in diesem Jahr über sich hinauswachsen werden. Das heißt, durch Saturn und mit der Unterstützung von Jupiter und Neptun zu sich selbst, zu Ihrer wahren Stärke finden werden.

Die Botschaft von Saturn an Sie: Die Angst vor Gefühlen, vor dem Chaos tiefer Emotionen, vor Abhängigkeit und familiärer Enge fesselt Sie und erfüllt Sie gleichzeitig mit schlechtem Gewissen und Schuldgefühlen. Aus dieser Zerrissenheit heraus verstricken Sie sich häufig in Bindungen mit Menschen, die Ihnen nichts geben, die Sie nur ausnützen. Sie werden zum gutmütigen Opfer, das sich endgültig befreien muss, von falschen Freunden, Partnern, Kollegen .

Das Ziel, zu dem Sie Saturn drängt: Sie haben 2014 die große Chance , tiefe Geborgenheit zu finden. In einer vollkommen befreiten Partnerschaft, die von einem tiefen Vertrauen zueinander geprägt sein wird.

Ihr Glück, das auf Sie wartet: Ihre besten Zeiten, einen Menschen zu finden, der wie für Sie geschaffen ist, beginnen am 6. April, wenn Venus die Fische betritt. Oder am 19. Juli, wenn sie in den Krebs wandert. Sie werden in der Beziehung vollkommen aufgehen, zu sich selbst, zu Ihrem inneren Frieden finden. In der Sie Ihre eigenständige Persönlichkeit entwickeln, die in der Partnerschaft Halt und Kraft für den erfolgreichen Kampf im Alltag findet.

Ihr Jahreshoroskop 2014!