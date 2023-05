Ihr Saturnjahr 2014: Sie sind Zwilling oder Widder

Saturn hat keinen direkten Einfluss auf Sie, steht in einem eher kühlen Verhältnis zu Ihrem Sternzeichen. Aber dennoch spüren Sie die enorme Energie, die von ihm ausgeht. Sie sind ein Zwilling oder ein Widder, der die Chance hat, sich selbst zu verwirklichen, seine wahren Stärken zu aktivieren und zu leben.

Die Botschaft von Saturn an Sie: Tief in Ihnen lauert die Angst vor Niederlagen, die Angst vor jedem öffentlichen Auftritt, die Angst davor, vor anderen zeigen zu müssen, was Sie zu sagen haben, was Sie können, was Sie wert sind. Und genau das ist der Grund, warum Sie sich so wenig zutrauen und im Beruf Schwierigkeiten haben. Denn auf der anderen Seite drängt Sie diese Angst auch dazu, auf Konfrontation zu gehen, Besserwisserei, Streiterei. Das bringt Ihnen Feinde ein, Gegner.

Das Ziel, zu dem Sie Saturn drängt: Sie sollen 2014 die Menschen für sich gewinnen, sie zu Anhängern, Mitstreitern machen, die Sie weiterbringen.

Ihr Glück, das auf Sie wartet: Sie werden ein neues Selbstbewusstsein entwickeln, eine innere Stärke gewinnen, die Sie erfolgreich macht. Nicht nur Saturn wird Ihre Dynamik entfachen und Ihren Kampfgeist stärken – Uranus gibt Ihnen das ganze Jahr über die nötige Entschlossenheit und Jupiter spielt Ihnen im zweiten Halbjahr glückliche Fügungen zu. Mit Einsatz und Selbstvertrauen erreichen Sie 2014 alles.

