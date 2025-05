Ihr Schicksals-Horoskop ab dem 19.05.2025: Saturn im Skorpion

Der Eintritt von Saturn in den Widder bringt Ihnen die Kraft, innere Prozesse in äußere Veränderungen zu verwandeln. In den kommenden Jahren können Sie sich von alten Mustern lösen, die Ihnen längst nicht mehr guttun. Es geht um tiefgreifende Transformation. Nicht durch Drama, sondern durch Entschlossenheit. Die Zukunft wird dann schöner, wenn Sie bereit sind, ehrlich mit sich selbst zu sein. Ihre große emotionale Tiefe wird jetzt zur Stärke, wenn Sie sie konstruktiv nutzen. Wagen Sie mutig hinzusehen: Dies kann alte Verletzungen heilen und dabei helfen neue Perspektiven zu gewinnen. Die kommenden Monate helfen Ihnen, mit innerer Autorität aufzutreten: still, aber kraftvoll.

Ihr Schicksalsmantra:

"Ich erneuere mich von innen heraus."